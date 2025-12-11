На Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини
Пожежа виникла в четвер, 11 грудня, о сьомій ранку у місті Барвінкове Ізюмського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У приватному будинку в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько 7 кв. м. Під час розвідки в задимленому приміщенні рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Причина її виникнення встановлюється.
Нагадаємо, 7 грудня на Київщині горів житловий будинок. Загинув 84-річний чоловік. Попередньо, причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
11 грудня 2025
