На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: загинув водій

На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
ДТП сталася в середу, 10 грудня, близько 19:00 у Нововоронцовці Бериславського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцевий житель, керуючи авто "ВАЗ-2107", не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і на вулиці Степовій виїхав з дороги в кювет. У подальшому легковик врізався в дерево. Від отриманих травм 38-річний водій загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, 9 грудня на Буковині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро юнаків.
