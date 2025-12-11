На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: загинув водій

Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 10 грудня, близько 19:00 у Нововоронцовці Бериславського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель, керуючи авто "ВАЗ-2107", не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і на вулиці Степовій виїхав з дороги в кювет. У подальшому легковик врізався в дерево. Від отриманих травм 38-річний водій загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

