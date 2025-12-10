16:35  10 декабря
10 декабря 2025, 15:55

"Давайте я убегу, я быстро бегаю": в Харькове судили мужчину и женщину, которые обещали полицейским "бабла, сколько надо"

Читайте також українською мовою
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Холодногорский районный суд города Харькова признал мужчину и женщину виновными в том, что они предлагали взятку полиции. Стало известно, как их наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом прошлого года после комендантского часа патрульные полиции остановили машину такси. В салоне они увидели подозрительного мужчину. Во время осмотра обнаружили пипетки, из-за которых он курил РVР. Когда правоохранители сообщили, что будут вызывать следственно-оперативную группу. Мужчине позвонила знакомая и он рассказал ей о своем задержании.

Когда эта женщина подошла, она стала предлагать взятку правоохранителям. На бодикамерах попал момент, где они предлагают стражам порядка две тысячи гривен наличными, а еще одну тысячу гривен на карточку. Мужчина также предлагал, чтобы он "просто убежал, потому что он быстро бегает".

На суде ни мужчина, ни женщина не признали свою вину. Они заявляли, что якобы просто хотели на месте оплатить штраф. Суд признал их виновными и назначил обоим обвиняемым по 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове правоохранители в помещении больницы задержали врач после получения $2000 за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и установлении более высокого процента потери трудоспособности.

