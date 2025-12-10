"Давайте я втечу, я швидко бігаю": у Харкові судили чоловіка і жінку, які обіцяли поліцейським "бабла, скільки треба"

Ілюстративне фото

Холодногірський районний суд міста Харкова визнав чоловіка та жінку винуватими в тому, що вони пропонували хабар поліції. Стало відомо, як їх покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року після комендантської години патрульні поліції зупинили машину таксі. У салоні вони побачили підозрілого чоловіка. Під час огляду знайшли піпетки, через які він курив РVР. Коли правоохоронці повідомили, що будуть викликати слідчо-оперативну групу. Чоловікові зателефонувала знайома і він розповів їй про своє затримання.

Коли ця жінка підійшла, то вона стала пропонувати хабар правоохоронцям. На бодікамерах потрапив момент, де вони пропонують правоохоронцям дві тисячі гривень готівкою, а ще одну тисячі гривень на картку. Чоловік також пропонував, щоб він "просто втік, бо він швидко бігає".

На суді ані чоловік, ані жінка не визнали свою провину. Вони заявляли нібито просто хотіли на місці сплатити штраф. Суд визнав їх винними та призначив обом обвинуваченим по 5 років увʼязнення із конфіскацією майна.

