16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 15:55

"Давайте я втечу, я швидко бігаю": у Харкові судили чоловіка і жінку, які обіцяли поліцейським "бабла, скільки треба"

10 грудня 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Холодногірський районний суд міста Харкова визнав чоловіка та жінку винуватими в тому, що вони пропонували хабар поліції. Стало відомо, як їх покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року після комендантської години патрульні поліції зупинили машину таксі. У салоні вони побачили підозрілого чоловіка. Під час огляду знайшли піпетки, через які він курив РVР. Коли правоохоронці повідомили, що будуть викликати слідчо-оперативну групу. Чоловікові зателефонувала знайома і він розповів їй про своє затримання.

Коли ця жінка підійшла, то вона стала пропонувати хабар правоохоронцям. На бодікамерах потрапив момент, де вони пропонують правоохоронцям дві тисячі гривень готівкою, а ще одну тисячі гривень на картку. Чоловік також пропонував, щоб він "просто втік, бо він швидко бігає".

На суді ані чоловік, ані жінка не визнали свою провину. Вони заявляли нібито просто хотіли на місці сплатити штраф. Суд визнав їх винними та призначив обом обвинуваченим по 5 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці в приміщенні лікарні затримали лікарку після отримання $2000 за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар поліція Харків
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06
Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
10 грудня 2025, 17:39
На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО
10 грудня 2025, 17:39
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35
Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори
10 грудня 2025, 17:26
У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі
10 грудня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »