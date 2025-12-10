Вдарив головою та зламав носа: на Харківщині чоловік напав на військового ТЦК

Ілюстративне фото

Харківський апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який побив військового ТЦК. Йому замінили покарання на більш суворе

Сам інцидент стався у місті Лозова восени минулого року. Чоловік став очевидцем, як двоє працівників ТЦК і двоє поліцейських спілкувалися із місцевим жителем щодо військово-облікових даних. Обвинувачений почав нецензурно висловлюватися в бік ТЦК та поліції. Згодом він головою вдарив в обличчя офіцера обліку мобілізаційної роботи, зламавши йому носа.

Суд першої інстанції призначив умовне покарання. Врахували, що чоловік раніше не мав проблем із законом, частково відшкодував моральну шкоду, має на утриманні малолітню дитину й онкохвору матір.

Проте апеляційний суд не погодився. Тут вже заявили, що своїми діями чоловік створив перешкоди для мобілізаційних доходів, коли держава веде реальні бойові дії. Також зауважили, що він заподіяв тілесне ушкодження військовому.

Апеляційний суд замінив умовний термін на реальне позбавлення волі строком п'ять років.

