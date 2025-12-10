14:20  10 грудня
10 грудня 2025, 13:35

Вдарив головою та зламав носа: на Харківщині чоловік напав на військового ТЦК

10 грудня 2025, 13:35
Харківський апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який побив військового ТЦК. Йому замінили покарання на більш суворе

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сам інцидент стався у місті Лозова восени минулого року. Чоловік став очевидцем, як двоє працівників ТЦК і двоє поліцейських спілкувалися із місцевим жителем щодо військово-облікових даних. Обвинувачений почав нецензурно висловлюватися в бік ТЦК та поліції. Згодом він головою вдарив в обличчя офіцера обліку мобілізаційної роботи, зламавши йому носа.

Суд першої інстанції призначив умовне покарання. Врахували, що чоловік раніше не мав проблем із законом, частково відшкодував моральну шкоду, має на утриманні малолітню дитину й онкохвору матір.

Проте апеляційний суд не погодився. Тут вже заявили, що своїми діями чоловік створив перешкоди для мобілізаційних доходів, коли держава веде реальні бойові дії. Також зауважили, що він заподіяв тілесне ушкодження військовому.

Апеляційний суд замінив умовний термін на реальне позбавлення волі строком п'ять років.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.

