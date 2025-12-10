Фото: pixabay

Суд відправив за ґрати зловмисника, який зґвалтував 11-річну дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Подія сталася у червні 2023 року в одному з сіл Чугуївського району. Чоловік працював в агрофірмі, звідки приніс молочні продукти. Під приводом їхньої купівлі він запросив до свого будинку 11-річну сусідську дівчину. У будинку чоловік зґвалтував її.

Правоохоронці затримали його у липні 2023 року. Тоді зловмисника взяли під варту.

Наразі суд оголосив фігурантові вирок – 13 років позбавлення волі.

