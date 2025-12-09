В Киеве задержали 51-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки

08:50  09 декабря
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
09 декабря 2025, 08:50

Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки

09 декабря 2025, 08:50
Фото: полиция
Читайте також
Злоумышленник напоил несовершеннолетнюю девушку алкоголем, а после изнасиловал ее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях полиция получила сообщение от мужчины о том, что возле дома в Дарницком районе на земле лежит без сознания молодая девушка. Патрульные обнаружили 16-летнюю киевлянку, которая сообщила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина. Девушку доставили в больницу.

Правоохранители установили злоумышленника – 51-летнего местного жителя. Накануне вечером злоумышленник пригласил к себе в гости свою совершеннолетнюю знакомую, приехавшую вместе с подругой – 16-летней девушкой. Во время пребывания в квартире мужчина напоил несовершеннолетнюю алкоголем, после чего, как только ее знакомая ушла, изнасиловал ее. Впоследствии девушка вырвалась из рук насильника и выбежала на улицу, где ее обнаружил случайный прохожий.

Правоохранители задержали фигуранта и объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе задержали мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

