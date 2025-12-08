У Харкові з чоловіка вимагали 2 тисячі доларів за зняття з розшуку ТЦК

Ілюстративне фото

У Харкові викрили чоловіка, який вимагав гроші за зняття з розшуку ТЦК. Тепер йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

34-річний житель Харкова запропонував знайомому допомогу в ухиленні від мобілізації. Він пообіцяв вплинути на одного з посадовців ТЦК, щоб "клієнта" зняли з розшуку. За це він просив 2 тисячі доларів.

Після наступної зустрічі зловмисник отримав 2 тисячі доларів. Коли він зрозумів, що його шукають, він почав переховуватися від слідства. Проте правоохоронці його затримали й оголосили про підозру. Тепер його відправили під варту.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.