28 января 2026, 10:43

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до шести

28 января 2026, 10:43
Фото: ГСЧС
В среду, 28 января, 4:40 враг нанес два удара по жилым кварталам Запорожья. Известно о шести пострадавших

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Погибших, к счастью, нет. Получили ранения шесть человек.

"Оскольковые ранения, резаные раны, реакция на стресс и контузия – жители областного центра нуждаются в помощи медиков после утреннего удара по одному из районов города", – говорится в сообщении.

Один человек госпитализирован, другие – будут лечиться дома.

Чиновник сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены 14 многоквартирных домов – более 200 квартир с выбитыми окнами и поврежденными балконами и дверьми.

Уничтожены и повреждены около 20 автомобилей. Частично отсутствует электроснабжение – энергетики работают над восстановлением.

Продолжается ликвидация последствий атаки: коммунальные службы забивают окна, восстанавливают балконы, убирают территорию.

На месте развернули мобильный пункт обогрева с одеялами и горячим чаем. Потребностей во временном поселении людей нет. За помощью к специалистам профильных служб обратились 150 человек, среди них люди с инвалидностью и ВПЛ.

Отмечается, что первоочередные работы по ликвидации последствий планируют завершить до конца дня.

Последствия российского обстрела Запорожья от ГСЧС:

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью – попали во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

