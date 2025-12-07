Атака на Черниговщину: известно о погибшем
Российские военные атаковали Черниговскую область. На регион враг направил беспилотники
Об этом сообщает МВД, передает RegioNews.
В Новгород-Северске в результате ударов российских беспилотников погиб местный житель. Известно, что это был 50-летний мужчина.
"Возникло несколько пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали", - сообщили в МВД.
Напомним, 6 декабря в Днепре в результате ракетной атаки вспыхнули пожары. Для гашения пламени привлекли авиацию.
Атака дронов на Харьков: спасатели ликвидировали пожарВсе новости »
05 декабря 2025, 07:58В Одессе россияне ударили по спасателям, тушившим пожар после предыдущей атаки
04 декабря 2025, 10:46Россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: без света почти 52 тысячи абонентов
04 декабря 2025, 09:18
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Фронтмен группы ADAM ушел из жизни после продолжительной болезни
07 декабря 2025, 14:30Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой
07 декабря 2025, 14:10Умер известный режиссер: он был автором первой в Украине ленты, выдвинутой на Оскар
07 декабря 2025, 12:35Россияне ударили по Донетчине: есть погибший, раненый ребенок
07 декабря 2025, 12:10Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель был пьян, пассажир погиб
07 декабря 2025, 11:25Взрывчатка с чайником: в Одессе судили диверсанта, устроившего взрыв под прокуратурой
07 декабря 2025, 10:45Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
06 декабря 2025, 20:03Первопричиной кризиса в армии есть то, что у украинского солдата нет прав
06 декабря 2025, 19:40Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »