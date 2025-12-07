18:31  06 декабря
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
07 декабря 2025, 11:55

Атака на Черниговщину: известно о погибшем

07 декабря 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото: МВС
Читайте також
українською мовою

Российские военные атаковали Черниговскую область. На регион враг направил беспилотники

Об этом сообщает МВД, передает RegioNews.

В Новгород-Северске в результате ударов российских беспилотников погиб местный житель. Известно, что это был 50-летний мужчина.

"Возникло несколько пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали", - сообщили в МВД.

Напомним, 6 декабря в Днепре в результате ракетной атаки вспыхнули пожары. Для гашения пламени привлекли авиацию.

обстрелы пожар Черниговская область
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Фронтмен группы ADAM ушел из жизни после продолжительной болезни
07 декабря 2025, 14:30
Смертельное ДТП в Запорожье: авто сокрушило от столкновения с электроопорой
07 декабря 2025, 14:10
Умер известный режиссер: он был автором первой в Украине ленты, выдвинутой на Оскар
07 декабря 2025, 12:35
Россияне ударили по Донетчине: есть погибший, раненый ребенок
07 декабря 2025, 12:10
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель был пьян, пассажир погиб
07 декабря 2025, 11:25
Взрывчатка с чайником: в Одессе судили диверсанта, устроившего взрыв под прокуратурой
07 декабря 2025, 10:45
Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
06 декабря 2025, 20:03
Первопричиной кризиса в армии есть то, что у украинского солдата нет прав
06 декабря 2025, 19:40
Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
