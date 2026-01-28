Фото: скриншот

За прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники.

На уникальных кадрах подтверждены поражения:

11 истребителей и бомбардировщиков Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;

три вертолета Ми-28, Ми-26, Ми-8;

один транспортный самолет Ан-26.

Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.

Таким образом, "Альфа" СБУ наносила ущерб врагу более чем на 1 миллиард долларов.

Напомним, бойцы Центра "Альфа" СБУ за прошлый год уничтожили российские системы ПВО на 4 миллиарда долларов.