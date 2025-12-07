На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці
Це сталось 7 грудня на території Ізюмського району. Правоохоронці документують воєнні злочини російської армії
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Близько 13 години у лісовому масиві поблизу села Боголюбівка 27-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Його госпіталізували з травматичними ушкодженнями.
Також у Борівській громаді внаслідок атаки російського дрона 68-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Херсоні через інтенсивні російські обстріли призупинено роботу місцевої ТЕЦ. Без опалення залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів.
