Фото: Нацполіція

Це сталось 7 грудня на території Ізюмського району. Правоохоронці документують воєнні злочини російської армії

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Близько 13 години у лісовому масиві поблизу села Боголюбівка 27-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Його госпіталізували з травматичними ушкодженнями.

Також у Борівській громаді внаслідок атаки російського дрона 68-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Херсоні через інтенсивні російські обстріли призупинено роботу місцевої ТЕЦ. Без опалення залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисячі абонентів.