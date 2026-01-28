Россияне обстреляли больницу и центр Херсона: трое раненых

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепровском районе Херсона российские войска обстреляли медицинское учреждение и центральную часть города, пострадали три человека

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, около 8:45 утра оккупанты попали в медицинское учреждение. Ранения получили двое медработников 45 и 55 лет.

В частности, у 45-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения. Он госпитализирован. Второй пострадавший получил минно-взрывную травму.

Кроме того, около 08:40 и 8:00 россияне обстреляли центральную часть Херсона. Известно, что 63-летняя женщина получила взрывную травму и неполную ампутацию голени.

Поврежден фасад здания, двери и окна, снаряд попал в тротуар.

Напомним, на днях в Пологовском районе Запорожской области российский дрон прицельно атаковал автомобиль офицера ГСЧС. К счастью, от удара он не пострадал.