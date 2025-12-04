СБУ затримала агентів ФСБ, які допомагали росіянам атакувати оборонні рубежі Ізюму

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів на Харківщині. Фігуранти працювали на ФСБ і за завданням ворога збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Ворожими поплічниками виявилися двоє жителів району, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з Москви.

Один з агентів – 56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції, який під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх ФСБ. Також він направляв куратору текстові повідомлення з описом розташування основних трансформаторів ГКС, по яких росіяни готували повітряні удари.

Ще один агент – 57-річний водій, який розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам і одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.

Зібрані дані обидва фігуранти месенджерами направляли резиденту (керівнику) агентурної групи. Ним виявився їхній односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до РФ і працює на російську спецслужбу. В росії його завербував співробітник ФСБ, особу якого також встановила контррозвідка СБУ.

За планом, визначеним ворожим спецслужбістом, резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони на Ізюмському напрямку.

На фінальному етапі спецоперації обох агентів затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності старшого агентурної групи та її куратора.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.