У ДСНС показали наслідки російських обстрілів на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У селі Сірий Яр Куп’янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площею 200 кв. м – загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні.

У Печенізькій громаді Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівлі. На щастя, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атак були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

