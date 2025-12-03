14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 16:23

Контролюють зону між Вовчанськом і Куп’янськом: росіяни мають успіхи на Харківщині

03 грудня 2025, 16:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ створила невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом

Про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.

"Великобурлуцький напрямок – це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", – зазначив Трегубов.

У той же час він зауважив, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності росіян наразі не зафіксовано.

Раніше українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині. Відповідне відео опублікував 8 полк ССО.

Харківська область Вовчанськ Куп'янськ війна РФ
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
За добу Сили оборони ліквідували 1200 росіян – Генштаб
03 грудня 2025, 06:51
Бюджет-2026: стало відомо, скільки Україна витратить на армію
03 грудня 2025, 16:48
Нацвідбір на "Євробачення-2026": відомі імена перших дев'яти фіналістів
03 грудня 2025, 16:45
Під час обстрілів Києва росіяни знищили павільйон телеканала СТБ: подробиці
03 грудня 2025, 16:14
Жартував над ухилянтами – тепер у ЗСУ: актор Кирило Ганін мобілізувався
03 грудня 2025, 16:10
На Чернігівщині прикордонники знищили приховану техніку і вогневу точку росіян
03 грудня 2025, 16:09
У Києві судитимуть посадовців КМДА, які витратили бюджетні кошти на ремонт приватної будівлі
03 грудня 2025, 15:59
Наказ Путіна створити "зону безпеки" вздовж кордону – це те, що Росія методично робить уже кілька років
03 грудня 2025, 15:54
У Києві судили військового, який підпалював авто ЗСУ за гроші
03 грудня 2025, 15:45
У Харкові вибухнула зарядна станція в квартирі: загинула жінка - фото
03 грудня 2025, 15:35
