Контролюють зону між Вовчанськом і Куп’янськом: росіяни мають успіхи на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.

"Великобурлуцький напрямок – це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", – зазначив Трегубов.

У той же час він зауважив, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності росіян наразі не зафіксовано.

Раніше українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині. Відповідне відео опублікував 8 полк ССО.