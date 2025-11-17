18:43  17 листопада
У Харкові 55-річний водій тролейбуса втратив свідомість та врізався у зупинку: стан постраждалого

17 листопада 2025, 21:44
Фото: Харківська міська рада
У Харкові водій тролейбуса отримав травми після того, як транспортний засіб врізався в зупинку через раптове погіршення самопочуття

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає RegioNews.

У Харкові 55-річний водій тролейбуса отримав травми голови та грудної клітини після того, як транспортний засіб врізався в зупинку громадського транспорту. За попередніми даними поліції, чоловік втратив свідомість під час руху. Наразі проводиться огляд місця події для встановлення всіх обставин.

Як повідомляє Харківська міська рада, інцидент стався на проспекті Аерокосмічному близько 18:15. Водієві раптово стало зле, через що він виїхав за межі проїжджої частини та пошкодив зупинку. Медики підтвердили, що чоловік був тверезий на момент події.

Водія госпіталізували з травмами

На місце аварії оперативно виїхав ситуаційний центр міста та викликав усі необхідні служби. Працюють бригади екстреної медичної допомоги, а також спеціалісти, які оцінюють стан транспортного засобу та пошкодження зупинки.

Зараз єдиний постраждалий – водій тролейбуса. Поліція та медики контролюють ситуацію, а слідчі встановлюють точні причини раптового погіршення самопочуття та обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, на Одещині на автодорозі знайшли тіло загиблого з характерними для автопригоди травмами, проте винуватець ДТП втік.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
