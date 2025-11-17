Фото: Харківська міська рада

У Харкові водій тролейбуса отримав травми після того, як транспортний засіб врізався в зупинку через раптове погіршення самопочуття

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає RegioNews.

У Харкові 55-річний водій тролейбуса отримав травми голови та грудної клітини після того, як транспортний засіб врізався в зупинку громадського транспорту. За попередніми даними поліції, чоловік втратив свідомість під час руху. Наразі проводиться огляд місця події для встановлення всіх обставин.

Як повідомляє Харківська міська рада, інцидент стався на проспекті Аерокосмічному близько 18:15. Водієві раптово стало зле, через що він виїхав за межі проїжджої частини та пошкодив зупинку. Медики підтвердили, що чоловік був тверезий на момент події.

Водія госпіталізували з травмами

На місце аварії оперативно виїхав ситуаційний центр міста та викликав усі необхідні служби. Працюють бригади екстреної медичної допомоги, а також спеціалісти, які оцінюють стан транспортного засобу та пошкодження зупинки.

Зараз єдиний постраждалий – водій тролейбуса. Поліція та медики контролюють ситуацію, а слідчі встановлюють точні причини раптового погіршення самопочуття та обставини ДТП.

