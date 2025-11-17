"Діалог влади та бізнесу": нові цифри та кадрові рішення

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Захід провів заступник начальника ХОВА Євген Іванов за дорученням керівника області Олега Синєгубова.

У зустрічі взяли участь директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко, представники обласної служби зайнятості та місцеві підприємці.

Під час наради обговорили ключові напрямки співпраці між обласною владою та службою зайнятості. За словами Юлії Жовтяк, професійне навчання залишається важливим інструментом для відновлення економіки. Так, із початку повномасштабної війни у Харківському ЦПТО навчалися понад 7,6 тис. людей, із яких 80% уже працевлаштовані. Лише цього року понад 1300 людей пройшли навчання за кошти роботодавців.

Харківщина також зберігає лідерські позиції в реалізації національних програм зайнятості. В межах "Армії відновлення" області видано понад 43 тисячі направлень на суспільно-корисні роботи. За кількістю виданих ваучерів на навчання та компенсацій за працевлаштування ВПО регіон посідає друге місце в Україні.

Крім того, Харківська область – серед лідерів за програмою "єРобота": цьогоріч підприємці отримали 709 грантів на суму понад 310 млн грн.

"Ми залучаємо всі можливі ресурси, щоб створити сприятливий економічний клімат у регіоні. Це питання перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова", – наголосив Євген Іванов, подякувавши Офісу Президента, Уряду та міністерствам за оперативну підтримку бізнесу в умовах війни.

У межах зустрічі також обговорили:

розширення програм підтримки бізнесу,

можливості професійного навчання,

реінтеграцію ветеранів,

збереження кадрового потенціалу підприємств.

Наприкінці зустрічі були представили кадрові зміни: директором Харківського обласного центру зайнятості призначений Денис Олійник, а попередній керівник установи Олександр Котуков очолив Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Нагадаємо, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.