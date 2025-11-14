Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті

Фото з відкритих джерел

Бригада швидкої №701 здійснила успішну реанімацію харків’янина. Зазначається, що в нього зупинялось серце

Про це повідомляє "Думка", передає RegoNews.

Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області, це сталось 12 листопада. Виклик надійшов вночі: медикам повідомили про клінічну смерть пацієнта через порушення серцевого ритму.

Команда у складі Сергія Шепеля, парамедика Нікіти Дегтярьова та ЕМТ Олександра Бекетова прибула за адресою. Вони провели реанімаційні заходи, і вже за кілька хвилин вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі медики провели операцію військовому. Виявилось, що в кістку вросла спиця. Через десять років металевий предмет почав завдавати болю. Тепер, після вдалої операції, військовий сподівається повернутися до служби.