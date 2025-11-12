14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 16:51

На Харківщині пройде онлайн-зустріч "Діалог влади та бізнесу"

12 листопада 2025, 16:51
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Харківська ОВА організовує онлайн-зустріч «Діалог влади та бізнесу»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

З метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та підприємницькою спільнотою продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу".

Онлайн-зустріч відбудеться 13 листопада в 11:00.

Тема зустріч: "Забезпечення стабільного функціонування агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за посиланням.

За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу. У центрі обговорень були грантові та кредитні ініціативи, що сприяють розвитку підприємництва в регіоні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська ОВА Харківська область онлайн зустріч бізнес влада
Влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей
12 листопада 2025, 14:07
Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей
07 листопада 2025, 14:23
Гранти та робочі місця: на Харківщині обговорили підтримку бізнесу
07 листопада 2025, 12:39
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
РФ поширює ШІ-відео нібито виходу українських військових із Покровська — Генштаб
12 листопада 2025, 17:59
Частина Сум залишилася без світла: у чому причина
12 листопада 2025, 17:47
Очільниця Міненерго подала у відставку
12 листопада 2025, 17:33
Стало відомо, на яких підставах Міндіч покинув Україну
12 листопада 2025, 17:14
Італійців підозрюють у розстрілах мирних жителів Боснії — La Repubblica
12 листопада 2025, 16:42
Проти друга Зеленського запровадять санкції
12 листопада 2025, 16:26
Заборони не було: у ДПСУ розповіли, як Тимур Міндіч виїхав за кордон
12 листопада 2025, 16:25
Навіщо Україні посольство у Білорусі: пояснення від МЗС
12 листопада 2025, 16:24
Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго
12 листопада 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »