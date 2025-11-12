На Харківщині пройде онлайн-зустріч "Діалог влади та бізнесу"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

З метою забезпечення ефективної взаємодії між державою та підприємницькою спільнотою продовжує свою роботу онлайн-платформа "Діалог влади та бізнесу".

Онлайн-зустріч відбудеться 13 листопада в 11:00.

Тема зустріч: "Забезпечення стабільного функціонування агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Для участі у заході необхідно заповнити електронну анкету за посиланням.

За додатковою інформацією можна звернутися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" заслухали пропозиції підприємців і обговорили програми підтримки бізнесу. У центрі обговорень були грантові та кредитні ініціативи, що сприяють розвитку підприємництва в регіоні.