Росіяни прорвали кордон на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон. Подія пройшла майже непоміченою у ЗМІ

Як передає RegioNews, про це повідомив засновник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

За його словами, уздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" – близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується Росія.

Крім того, росіяни нещодавно трохи просунулись у самому Вовчанську.

"В планах рф є задум з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час", – зазначив він.

Раніше ми писали про те, що росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині. Саме місто Вовчанськ внаслідок бойових дій практично повністю зруйноване.