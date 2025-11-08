Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
Аварія сталась поблизу села Лебедівка. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Попередньо, 28-річний водій Volkswagen не вибрав безпечної швидкості та дистанції під час обгону іншого транспортного засобу. В результаті іномарка зіткнулась з мотоблоком, який їхав у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП загинув на місці 69-річний водій мотоблока. Його дружина отримала травми та була госпіталізована.
"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишню правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП – загинула її подруга. Ще дві пасажирки отримали травми.