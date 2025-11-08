Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 28-річний водій Volkswagen не вибрав безпечної швидкості та дистанції під час обгону іншого транспортного засобу. В результаті іномарка зіткнулась з мотоблоком, який їхав у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП загинув на місці 69-річний водій мотоблока. Його дружина отримала травми та була госпіталізована.

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

