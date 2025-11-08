17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 12:30

Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці

08 листопада 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась поблизу села Лебедівка. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 28-річний водій Volkswagen не вибрав безпечної швидкості та дистанції під час обгону іншого транспортного засобу. В результаті іномарка зіткнулась з мотоблоком, який їхав у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП загинув на місці 69-річний водій мотоблока. Його дружина отримала травми та була госпіталізована.

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишню правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП – загинула її подруга. Ще дві пасажирки отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Харківська область
На Рівненщині загинуло немовля після ДТП: двоє водіїв постануть перед судом
07 листопада 2025, 12:21
Втік із місця аварії: на Дніпропетровщині вантажівка збила чоловіка
07 листопада 2025, 11:22
На Львівщині водій Volkswagen збив двох пішоходів: чоловік загинув, жінка госпіталізована
07 листопада 2025, 09:52
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ
08 листопада 2025, 12:55
У Дніпрі росіяни атакували багатоповерховий будинок: є загиблі, серед поранених є діти
08 листопада 2025, 11:45
На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину
08 листопада 2025, 09:30
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
07 листопада 2025, 23:50
Майже половина кондитерських виробів з України йде за кордон: що відбувається
07 листопада 2025, 23:30
16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему
07 листопада 2025, 22:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »