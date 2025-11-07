Скрылся с места аварии: на Днепропетровщине грузовик сбил мужчину

Иллюстративное фото: из открытых источников

На трассе Кривой Рог – Днепр грузовик сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла поздно вечером 6 ноября.

Предварительно, 47-летний мужчина шел по обочине в сторону села Любимовка Софиевской общины. Впереди него двигалась его мать. Женщина услышала звук удара и подбежала к сыну, но от полученных травм он погиб на месте.

Свидетели вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось.

Правоохранители разыскивают грузовик и его водителя.

