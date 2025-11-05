Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на місто Богодухів.

Попередньо, влучання БПЛА зафіксоване в складську будівлю.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор. Інцидент стався 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району.