05 листопада 2025, 21:09

Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей

05 листопада 2025, 21:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Окупанти атакували дронами Богодухів у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на місто Богодухів.

Попередньо, влучання БПЛА зафіксоване в складську будівлю.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор. Інцидент стався 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району.

