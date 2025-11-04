08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
04 листопада 2025, 08:38

Нічна атака на Харківщині: росіяни обстріляли цивільні будинки, є постраждалі

04 листопада 2025, 08:38
Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
У ніч на 4 листопада російські війська масовано обстріляли Харківський район. Унаслідок атак спалахнули кілька пожеж, поранення дістали п'ятеро людей

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що у селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі близько 60 кв. м.

У селищі Докучаєвське займання сталося в двох приватних оселях, на газовій трубі та об'єкті цивільної інфраструктури – загальна площа пожеж перевищила 200 кв. м.

Вдень 3 листопада, за даними рятувальників, уламки російських дронів упали поблизу села Нововолодимирівка Лозівського району та села Лигівка Берестинського району. Там ніхто не постраждав, проте зайнялася суха трава на відкритій території.

Крім того, у селі Катеринівка Куп'янського району внаслідок обстрілу загорілося сільськогосподарське підприємство – вогонь охопив площу близько 60 кв. м.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, – серед них двоє дітей.

Харківська область війна російська армія обстріли пожежа руйнування постраждалі
Росіяни масовано атакували Одещину: є влучання в енергетичну та портову інфраструктуру
04 листопада 2025, 08:36
На Донеччині через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє – поранені
04 листопада 2025, 08:23
Харків під ударом: у місті пролунали вибухи
04 листопада 2025, 06:48
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн
04 листопада 2025, 10:47
На Миколаївщині на ринку продавали фальшиві євро: затриманий 20-річний юнак
04 листопада 2025, 10:32
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"
04 листопада 2025, 10:21
Нічна атака дронів на Чернігівщині: під ударом ринок та будинки
04 листопада 2025, 10:09
На Львівщині трактор з'їхав у кювет та перекинувся: водій загинув
04 листопада 2025, 09:56
Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої
04 листопада 2025, 09:44
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
Як залучення британських та американських ПВК може змінити хід війни
04 листопада 2025, 09:14
ГУР проводить спецоперацію в Покровську: тривають запеклі бої
04 листопада 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
