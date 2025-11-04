Нічна атака на Харківщині: росіяни обстріляли цивільні будинки, є постраждалі

Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 4 листопада російські війська масовано обстріляли Харківський район. Унаслідок атак спалахнули кілька пожеж, поранення дістали п'ятеро людей

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що у селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі близько 60 кв. м.

У селищі Докучаєвське займання сталося в двох приватних оселях, на газовій трубі та об'єкті цивільної інфраструктури – загальна площа пожеж перевищила 200 кв. м.

Вдень 3 листопада, за даними рятувальників, уламки російських дронів упали поблизу села Нововолодимирівка Лозівського району та села Лигівка Берестинського району. Там ніхто не постраждав, проте зайнялася суха трава на відкритій території.

Крім того, у селі Катеринівка Куп'янського району внаслідок обстрілу загорілося сільськогосподарське підприємство – вогонь охопив площу близько 60 кв. м.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, – серед них двоє дітей.