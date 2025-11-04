Фото: полиция

В течение 3 ноября в результате российских атак в Донецкой области погибли двое мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Враг убил двух человек – в Доброполье и Северске.

Еще два человека за сутки получили ранения – в Райгородке и Яровой.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3724 погибших и 8410 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину – повреждена инфраструктура. Погибла женщина, 11 человек пострадали.