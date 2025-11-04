В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое – ранены
В течение 3 ноября в результате российских атак в Донецкой области погибли двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Враг убил двух человек – в Доброполье и Северске.
Еще два человека за сутки получили ранения – в Райгородке и Яровой.
Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3724 погибших и 8410 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в ночь на 4 ноября российские военные атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину – повреждена инфраструктура. Погибла женщина, 11 человек пострадали.
