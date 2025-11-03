Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків

У Харкові та області стартував опалювальний сезон. Станом на 3 листопада до тепла підключено 258 багатоквартирних будинків

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у роботі – 99 котелень, які забезпечують опалення для майже 160 соціальних об'єктів, серед яких лікарні, школи та дитячі садки.

Наразі опалення запущено у 24 громадах області.

Крім того, регіон готується до можливих перебоїв із електропостачанням. На випадок тривалих відключень у Харкові та населених пунктах області вже розгорнуто 960 пунктів незламності, де мешканці зможуть зігрітися, підзарядити телефони та отримати допомогу.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні цього тижня стартував опалювальний сезон. Станом на 1 листопада громади у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.