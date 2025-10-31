09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
08:24  31 жовтня
У Борисполі чоловік напав із сокирою на відвідувача кафе
31 жовтня 2025, 08:45

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині

31 жовтня 2025, 08:45
Фото: ДСНС Сумщини
Цієї ночі ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Так, у Сумах постраждало пасажирське депо: пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

Для забезпечення перевезень пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони, і поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ курсує зміненим маршрутом. Робиться все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
