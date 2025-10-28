Міжнародні партнери допомагають Харківщині готуватися до опалювального сезону

фото: ХОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

У Харківській області триває активна робота для стабільного проходження опалювального сезону. За підтримки ХОВА міжнародні партнери продовжують забезпечувати жителів прифронтових і прикордонних населених пунктів області коштами для закупівлі палива або паливної деревини. Команда УВКБ ООН уже покрила потреби понад 5 тисяч домогосподарств, розташованих у зоні 0–10 кілометрів від лінії зіткнення в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

"Одним із головних наших завдань залишається забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури у випадку довготривалих знеструмлень потрібні генератори великої потужності. Працюємо над цим із профільними міністерствами та міжнародними партнерами. Дякую команді УВКБ ООН за послідовну підтримку жителів Харківщини. Впевнений, що наші нові спільні проєкти стануть ще одним кроком до зміцнення стійкості області", – зазначив Олег Синєгубов.

Наразі триває верифікація ще понад 10 тисяч домогосподарств у зоні 10–30 кілометрів від лінії зіткнення. У межах програми кожне домогосподарство отримує по 19 400 гривень.

Нагадаємо, днями на Харківщині презентували результати спільних проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованих за ініціативи начальника ХОВА Олега Синєгубова та за підтримки ЮНІСЕФ.