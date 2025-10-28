В Харьковской области состоится онлайн-семинар о социальной ответственности бизнеса

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 29 октября, в 12:00 состоится бизнес-семинар по теме: «Социальная ответственность бизнеса как основа формирования эффективной команды»

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Участники семинара смогут:

• прослушать лекцию Дарьи Бутенко, доцента кафедры предпринимательства, торговли и туристического бизнеса ХНЭУ им. С. Кузнеца по теме: "Социальная ответственность в контексте достижения целей устойчивого развития и обеспечения прибыльности";

• приобщиться к дискуссии о влиянии корпоративной социальной ответственности (КСО) на формирование конкурентоспособности бизнеса;

• получить обзор международных трендов потребительских предпочтений.

Семинар состоится на платформе ZOOM по ссылке.

Дополнительная информация по телефону: (050) 786-48-88.

Мероприятие организовано Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с Харьковским областным центром молодежи и Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льгот. Среди актуальных инициатив бизнеса – предложение сократить продолжительность комендантского часа, чтобы ритейл мог работать более эффективно.