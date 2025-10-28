15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 17:35

В Харьковской области состоится онлайн-семинар о социальной ответственности бизнеса

28 октября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 29 октября, в 12:00 состоится бизнес-семинар по теме: «Социальная ответственность бизнеса как основа формирования эффективной команды»

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Участники семинара смогут:

• прослушать лекцию Дарьи Бутенко, доцента кафедры предпринимательства, торговли и туристического бизнеса ХНЭУ им. С. Кузнеца по теме: "Социальная ответственность в контексте достижения целей устойчивого развития и обеспечения прибыльности";

• приобщиться к дискуссии о влиянии корпоративной социальной ответственности (КСО) на формирование конкурентоспособности бизнеса;

• получить обзор международных трендов потребительских предпочтений.

Семинар состоится на платформе ZOOM по ссылке.

Дополнительная информация по телефону: (050) 786-48-88.

Мероприятие организовано Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с Харьковским областным центром молодежи и Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льгот. Среди актуальных инициатив бизнеса – предложение сократить продолжительность комендантского часа, чтобы ритейл мог работать более эффективно.

Харьковская область Харьковская ОВА бизнес семинар предприниматели
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Коррупция в оборонке: должностные лица Госспецсвязи разворовали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
28 октября 2025, 18:17
Ограбление "на свидании": в Харькове мужчина познакомился с женщиной и украл ее деньги
28 октября 2025, 17:40
5 тысяч долларов за "проезд": в Ровенской области разоблачили организатора схемы для ухилянцев
28 октября 2025, 16:55
12-летний мальчик скончался после опасного TikTok-челленджа: семья призывает родителей быть бдительными
28 октября 2025, 16:42
В Карпатах предупреждают о сильном ветре: объявлен желтый уровень опасности
28 октября 2025, 16:34
В Тернопольской области будут судить водителя кроссовера, сбившего насмерть 75-летнего мужчину
28 октября 2025, 16:17
Компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем – СМИ
28 октября 2025, 15:53
Думал, что это авто ТЦК: в Одессе курьер поджигал авто военных за деньги
28 октября 2025, 15:45
Реестр дропов: украинцев и бизнес, злоупотребляющих банковскими счетами, будут вносить в "черный список", — законопроект
28 октября 2025, 15:40
