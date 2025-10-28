07:28  28 октября
28 октября 2025, 08:03

Побил женщину и пытался убить знакомого: приговор суда на Харьковщине

28 октября 2025, 08:03
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который в 2023-2024 годах совершил несколько насильственных преступлений

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на решение суда передает RegioNews.

Отмечается, что 31 октября 2023 года неподалеку от собственного домовладения обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на прогуливающуюся с собакой женщину.

Мужчина подошел к пострадавшей сзади, толкнул ее – женщина упала и получила травму головы. Далее нападавший нанес несколько ударов по туловищу и попытался душить потерпевшую. Остановить нападение удалось случайному свидетелю.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина получила легкие телесные повреждения. За этот инцидент суд назначил 100 часов общественных работ.

Кроме того, в январе 2024 года обвиняемый во время конфликта со знакомым покушался на убийство: достал кухонный нож и ударил потерпевшего пять раз в грудную клетку. Медицинская экспертиза установила, что полученные ранения были тяжелыми и могли угрожать жизни.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, ее госпитализировали. Злоумышленника задержали. Ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

