28 жовтня 2025, 08:03

Побив жінку та намагався вбити знайомого: вирок суду на Харківщині

28 жовтня 2025, 08:03
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині суд ухвалив вирок чоловіку, який у 2023-2024 роках скоїв кілька насильницьких злочинів

Про це повідомляє "Думка" із посиланням на рішення суду передає RegioNews.

Зазначється, що 31 жовтня 2023 року неподалік власного домоволодіння обвинувачений у стані алкогольного сп'яніння напав на жінку, яка прогулювалася з собакою.

Чоловік підійшов до потерпілої ззаду, штовхнув її – жінка впала та отримала травму голови. Далі нападник наніс кілька ударів по тулубу та спробував душити потерпілу. Зупинити напад вдалося випадковому свідку.

Судово-медична експертиза підтвердила, що жінка отримала легкі тілесні ушкодження. За цей інцидент суд призначив 100 годин громадських робіт.

Крім того, у січні 2024 року обвинувачений під час конфлікту зі знайомим здійснив замах на вбивство: дістав кухонний ніж і вдарив потерпілого п'ять разів у грудну клітку. Медична експертиза встановила, що отримані поранення були тяжкими і могли загрожувати життю.

Сам обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суд призначив йому покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зловмисника затримали. Йому світить від п'яти до восьми років позбавлення волі.

