Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Унаслідок обстрілів у селі Подоли загинула 57-річна жінка. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення: 61-річний чоловік у селі Тищенівка та 61-річний житель села Осинове. Постраждалих доправлено до медичного закладу.

Поліцейські документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Місцевих мешканців закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших. Зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.