13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 14:56

Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини

26 жовтня 2025, 14:56
Фото: Національна поліція
Зранку 26 жовтня армія РФзавдала ударів по населених пунктах Куп'янського району Харківської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Унаслідок обстрілів у селі Подоли загинула 57-річна жінка. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення: 61-річний чоловік у селі Тищенівка та 61-річний житель села Осинове. Постраждалих доправлено до медичного закладу.

Поліцейські документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Місцевих мешканців закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших. Зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
