Военный в Харькове пытался "откупить" пьяную жену за рулем – суд вынес приговор

Холодногорский районный суд Харькова признал виновным военнослужащего, пытавшегося дать взятку во избежание наказания для жены за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 мая. Мужчина находился в автомобиле, которым управляла его жена. Патрульные остановили автомобиль из-за неработающих стоп-сигналов и заметили признаки алкогольного опьянения у водительницы.

Чтобы избежать административной ответственности, военный неоднократно предлагал старшему лейтенанту полиции неправомерную сумму в 40 тысяч гривен. Полицейский отказался от взятки, предупредил об уголовной ответственности и вызвал следственно-оперативную группу.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину по статье 369 УКУ (предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду). Суд назначил штраф в размере 42,5 тысячи гривен.

