14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 20:52

Военный в Харькове пытался "откупить" пьяную жену за рулем – суд вынес приговор

24 октября 2025, 20:52
Фото: иллюстративное
Холодногорский районный суд Харькова признал виновным военнослужащего, пытавшегося дать взятку во избежание наказания для жены за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 мая. Мужчина находился в автомобиле, которым управляла его жена. Патрульные остановили автомобиль из-за неработающих стоп-сигналов и заметили признаки алкогольного опьянения у водительницы.

Чтобы избежать административной ответственности, военный неоднократно предлагал старшему лейтенанту полиции неправомерную сумму в 40 тысяч гривен. Полицейский отказался от взятки, предупредил об уголовной ответственности и вызвал следственно-оперативную группу.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину по статье 369 УКУ (предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду). Суд назначил штраф в размере 42,5 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, в Киеве бывший работник прокуратуры стал участником смертельного ДТП. Дело о его виновности было направлено в Голосеевский районный суд для рассмотрения.

