РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни атакували Харків двома БпЛА, бойова частина одного з них впала поряд із гуртожитком, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"За даними нашого Ситуаційного центру, БпЛА типу "Молнія" виступала носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі", – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років).

"Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", – підсумував Терехов.

Нагадаємо, у суботу, 25 жовтня, РФ атакувала енергооб’єкти на Харківщині. Внаслідок атаки десятки тисяч жителів залишилися без світла.