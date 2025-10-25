16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 18:40

РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі

25 жовтня 2025, 18:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росіяни атакували Харків двома БпЛА, бойова частина одного з них впала поряд із гуртожитком, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"За даними нашого Ситуаційного центру, БпЛА типу "Молнія" виступала носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі", – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років).

"Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", – підсумував Терехов.

Нагадаємо, у суботу, 25 жовтня, РФ атакувала енергооб’єкти на Харківщині. Внаслідок атаки десятки тисяч жителів залишилися без світла.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
