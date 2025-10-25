14:03  25 октября
25 октября 2025, 12:39

РФ атаковала энергообъект в Харьковской области

25 октября 2025, 12:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Враг раз атаковал Харьковщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, утром 25 октября оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, в результате чего обесточено около 25 тысяч абонентов.

"Экстренные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть населению электроснабжение", – говорится в сообщении.

Также ночью армия РФ обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе.

Напомним, в Харькове отстроили поврежденную россиянами школу. В помещении полностью заменили окна, отремонтировали крышу и реконструировали укрытие.

РФ Харьковская область энергетика атака Харьковская ОВА
