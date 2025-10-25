РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, вранці 25 жовтня окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів.

"Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі.

Нагадаємо, у Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу. У приміщенні повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття.