РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
Ворог вкотре атакував Харківщину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, вранці 25 жовтня окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів.
"Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання", – йдеться у повідомленні.
Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі.
Нагадаємо, у Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу. У приміщенні повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття.
Харківська ОВА та Nonviolent Peaceforce International співпрацюватимуть у сфері захисту цивільного населенняВсі новини »
24 жовтня 2025, 18:19Названо вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці та які зарплати обіцяють
24 жовтня 2025, 17:15На Харківщині чоловік фотографував для росіян блокпости та заводи: як його покарали
24 жовтня 2025, 12:35
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47Від зустрічі Трамп-Сі наша війна залежить набагато більше, ніж від зустрічі Трамп-Путін
25 жовтня 2025, 13:31У Резерв+ можна буде отримати нові відстрочки
25 жовтня 2025, 11:25До ліквідації пожеж у Києві залучили авіацію та безпілотники
25 жовтня 2025, 10:53Стало відомо, коли Україна знову перейде на зимовий час
25 жовтня 2025, 10:29Чому потрібно опублікувати плівки Міндіча
25 жовтня 2025, 09:49Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
25 жовтня 2025, 09:22Гумористка Яна Глущенко розповіла, скільки грошей вона витрачає на освіту свого сина
25 жовтня 2025, 01:50"Який чудовий хлопчина": співачка Оля Полякова зізналась, як заробляє на життя чоловік її доньки
25 жовтня 2025, 01:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »