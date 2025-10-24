14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 20:52

Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок

24 жовтня 2025, 20:52
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Холодногірський районний суд Харкова визнав винним військовослужбовця, який намагався дати хабар, щоб уникнути покарання для дружини за керування автомобілем у нетверезому стані

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 29 травня. Чоловік перебував у автомобілі, яким керувала його дружина. Патрульні зупинили автівку через непрацюючі стоп-сигнали та помітили ознаки алкогольного сп'яніння у водійки.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, військовий неодноразово пропонував старшому лейтенанту поліції неправомірну суму у 40 тисяч гривень. Поліцейський відмовився від хабаря, попередив про кримінальну відповідальність і викликав слідчо-оперативну групу.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину за статтею 369 ККУ (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду). Суд призначив штраф у розмірі 42,5 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, у Києві колишній працівник прокуратури став учасником смертельної ДТП. Справу щодо його винуватості скерували до Голосіївського районного суду для розгляду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд хабар поліція Харків штраф військовий пʼяний водій
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
Підозрюваний ексвіцепрем'єр єдності Чернишов рятує від конфіскації розкішне майно
24 жовтня 2025, 19:24
На Дніпропетровщині чоловік напав на товариша з ножем
24 жовтня 2025, 14:55
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати
24 жовтня 2025, 21:15
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »