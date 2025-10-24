Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок

Фото: ілюстративне

Холодногірський районний суд Харкова визнав винним військовослужбовця, який намагався дати хабар, щоб уникнути покарання для дружини за керування автомобілем у нетверезому стані

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 29 травня. Чоловік перебував у автомобілі, яким керувала його дружина. Патрульні зупинили автівку через непрацюючі стоп-сигнали та помітили ознаки алкогольного сп'яніння у водійки.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, військовий неодноразово пропонував старшому лейтенанту поліції неправомірну суму у 40 тисяч гривень. Поліцейський відмовився від хабаря, попередив про кримінальну відповідальність і викликав слідчо-оперативну групу.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину за статтею 369 ККУ (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду). Суд призначив штраф у розмірі 42,5 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, у Києві колишній працівник прокуратури став учасником смертельної ДТП. Справу щодо його винуватості скерували до Голосіївського районного суду для розгляду.