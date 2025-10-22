13:40  22 жовтня
22 жовтня 2025, 20:17

Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами

22 жовтня 2025, 20:17
Фото: ДСНС України
Колишній керівник Головного управління ДСНС Харківської області Олександр Волобуєв взяв участь у порятунку дітей з дитячого садочка в Харкові, який потрапив під атаку російських дронів

Про це повідомив журналіст Юрій Чевордов у Facebook-дописі, передає RegioNews.

На опублікованих фото видно, як генерал особисто виносить дітей із небезпечної зони.

"Генерал Волобуєв, колишній начальник головного управління ДСНС у Харківський області виносить дитину з дитячого садочку у Харкові, по якому росіяни сьогодні завдали ударів дронами. Не здивований цьому фото. Знав і поважав його ще далеко до того, як він став генералом", – зазначив журналіст та ексрадник глави АП Юрій Чевордов.

Олександр Волобуєв очолював ДСНС Харківщини з 2015 року до травня 2023 року. Він пішов у відставку за вислугою років, коли йому виповнилося 65 років. Наразі йому 67 років. Народився він у Нововодолазькій громаді Харківської області і має вищу освіту, магістр управління у сфері протипожежного захисту.

За час служби Волобуєв отримав близько 20 нагород за внесок у сферу цивільного захисту.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. На місці події виникла пожежа. Після атаки одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Харків ДСНС атака дрони дитячий садок порятунок генерал цивільна інфраструктура
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
