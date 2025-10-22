Фото: ДСНС України

Колишній керівник Головного управління ДСНС Харківської області Олександр Волобуєв взяв участь у порятунку дітей з дитячого садочка в Харкові, який потрапив під атаку російських дронів

Про це повідомив журналіст Юрій Чевордов у Facebook-дописі, передає RegioNews.

На опублікованих фото видно, як генерал особисто виносить дітей із небезпечної зони.

"Генерал Волобуєв, колишній начальник головного управління ДСНС у Харківський області виносить дитину з дитячого садочку у Харкові, по якому росіяни сьогодні завдали ударів дронами. Не здивований цьому фото. Знав і поважав його ще далеко до того, як він став генералом", – зазначив журналіст та ексрадник глави АП Юрій Чевордов.

Олександр Волобуєв очолював ДСНС Харківщини з 2015 року до травня 2023 року. Він пішов у відставку за вислугою років, коли йому виповнилося 65 років. Наразі йому 67 років. Народився він у Нововодолазькій громаді Харківської області і має вищу освіту, магістр управління у сфері протипожежного захисту.

За час служби Волобуєв отримав близько 20 нагород за внесок у сферу цивільного захисту.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. На місці події виникла пожежа. Після атаки одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.