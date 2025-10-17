11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 15:35

Аграрії з Харківщини та інших регіонів можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем

17 жовтня 2025, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

8 жовтня в Державному аграрному реєстрі розпочнуть прийом заявок на отримання державної компенсації для організацій водокористувачів (ОВК) та сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі. Подати заявку можна до 31 жовтня включно

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Regionews.

Програма спрямована на надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі, до 50% витрат. Допомога становитиме не більш ніж 26 500 гривень на один гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Також йдеться про підтримку організаціям водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції та капітального ремонту насосних станцій, які проведені з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Взяти участь зможуть ті виробники або організації, які зареєстровані та провадять господарську діяльність на території України, крім тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) та територій, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

"Реформа меліорації – важливий напрямок для розвитку агросектору. У зв’язку зі зміною клімату і цьогорічною посухою в південних регіонах ця допомога стала особливо актуальною. Фінансова підтримка меліорації під час війни – ще потужна державна допомога агросектору, яка надається вже другий рік поспіль. Аграрії теж докладають зусилля – в Україні вже зареєстровано 69 організацій водокористувачів, і їх кількість буде збільшуватись. Загалом наша країна має потенціал вже найближчими роками відновити зрошення на площі понад 1 млн га", - наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Як подати заявку:

  • Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua
  • Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми".
  • Заповнити анкету відповідної форми.

Також можна звертатися до контакт-центру: 044 339 92 15, support@dar.gov.ua або в месенджер на Facebook сторінки ДАР за детальною інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переселенці та місцеві жителі в Харківській області можуть отримати грант на відновлення або започаткування власної справи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії компенсація Харківська область
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
17 жовтня 2025, 16:13
"Вирішити питання з ТЦК" за 8,5 тисячі доларів: на Київщині викрили ділка
17 жовтня 2025, 15:50
Відомого українського співака номінували на престижну міжнародну премію
17 жовтня 2025, 15:48
На Харківщині можна отримати грант на власний бізнес: хто може подати заявку
17 жовтня 2025, 15:12
Націнка на понад 20 мільйонів: у Києві судитимуть одного з начальників управління "Київтелесервісу
17 жовтня 2025, 14:47
На Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн
17 жовтня 2025, 14:39
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 13:50
Харківські аграрії можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
17 жовтня 2025, 13:35
Жителю Тернопільщини загрожує позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо матері
17 жовтня 2025, 13:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »