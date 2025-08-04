13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 16:19

В Харьковской области активно развивают ветеранский спорт

04 августа 2025, 16:19
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Власти Харьковщины аккумулируют все ресурсы для развития адаптивного спорта

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов во время встречи с представителями Харьковской областной ассоциации футбола, команды ампфутболистов ФК "Несокрушимые" и общественных организаций ветеранского и спортивного толка, передает RegioNews.

"Наша цель – обеспечить всестороннюю поддержку ветеранов и ветеранок, а развитие адаптивного спорта является неотъемлемой частью этого процесса. Харьковская ОВА максимально способствует созданию в регионе таких условий, чтобы как можно больше ветеранов, лиц с инвалидностью имели возможность приобщаться к активной спортивной жизни", – сказал Олег Синегубов.

Участники мероприятия обсудили обеспечение оборудованием и средствами для спортсменов с инвалидностью, логистику для участия в собрании и информационную поддержку по популяризации спорта среди ветеранов и гражданских с инвалидностью.

В 2025 году из бюджета Харьковщины на реализацию комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины предусмотрено 190,7 миллиона гривен, из которых за первое полугодие уже использовано почти 46 миллионов гривен. Местные бюджеты предусмотрели более 208 миллионов гривен на соответствующие меры.

По инициативе Харьковской ОВА люди с ампутациями уже имеют возможность бесплатно посещать бассейны – 13 заведений на Харьковщине готовы проводить соответствующие занятия по физической реабилитации под наблюдением специалистов.

Напомним, в Харьковской области зарегистрировано более 105 тысяч ветеранов войны. Среди них — 72,5 тысяч участников боевых действий, более 7 тысяч человек с инвалидностью, а также более 13 тысяч членов семей погибших.

Как сообщалось, в Харьковской области презентовали программы поддержки ветеранов. При содействии Харьковской областной военной администрации в общине провели выездную встречу в рамках акции "Забота рядом".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спорт Синегубов Олег Васильевич ветераны Харьковская область общество Харьковская ОВА
В Харьковской области появился специалист по сопровождению ветеранов и семей погибших: как получить помощь
04 августа 2025, 16:04
На озере в пригороде Харькова гидроцикл влетел в "таблетку": серьезно пострадала женщина
04 августа 2025, 07:55
На Харьковщине двое мужчин взорвались на минах
03 августа 2025, 12:40
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами
04 августа 2025, 17:11
19-летний вратарь "Кривбасса" не вернулся в Украину с предсезонных сборов в Словении
04 августа 2025, 17:03
Готовила теракт в центре Днепра: СБУ разоблачила наркозависимую российскую агентку
04 августа 2025, 16:55
В Киевской области разоблачили "бизнесменов", которые торговали наркотиками
04 августа 2025, 16:46
На трассе на Прикарпатье столкнулись BMW и Mercedes: пострадали два человека
04 августа 2025, 16:40
Росияне накрыли огнем Запорожскую область: есть погибшие
04 августа 2025, 16:26
Известный депутат "Слуги народа" был арестован с залогом в 8 млн грн
04 августа 2025, 16:23
Хотел спасти деньги, но стал жертвой мошенников: в Ровенской области сообщили о подозрении 19-летнему аферисту
04 августа 2025, 16:13
В Харьковской области появился специалист по сопровождению ветеранов и семей погибших: как получить помощь
04 августа 2025, 16:04
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »