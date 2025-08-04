В Харьковской области активно развивают ветеранский спорт

фото: Харьковская областная военная администрация

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов во время встречи с представителями Харьковской областной ассоциации футбола, команды ампфутболистов ФК "Несокрушимые" и общественных организаций ветеранского и спортивного толка, передает RegioNews.

"Наша цель – обеспечить всестороннюю поддержку ветеранов и ветеранок, а развитие адаптивного спорта является неотъемлемой частью этого процесса. Харьковская ОВА максимально способствует созданию в регионе таких условий, чтобы как можно больше ветеранов, лиц с инвалидностью имели возможность приобщаться к активной спортивной жизни", – сказал Олег Синегубов.

Участники мероприятия обсудили обеспечение оборудованием и средствами для спортсменов с инвалидностью, логистику для участия в собрании и информационную поддержку по популяризации спорта среди ветеранов и гражданских с инвалидностью.

В 2025 году из бюджета Харьковщины на реализацию комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины предусмотрено 190,7 миллиона гривен, из которых за первое полугодие уже использовано почти 46 миллионов гривен. Местные бюджеты предусмотрели более 208 миллионов гривен на соответствующие меры.

По инициативе Харьковской ОВА люди с ампутациями уже имеют возможность бесплатно посещать бассейны – 13 заведений на Харьковщине готовы проводить соответствующие занятия по физической реабилитации под наблюдением специалистов.

Напомним, в Харьковской области зарегистрировано более 105 тысяч ветеранов войны. Среди них — 72,5 тысяч участников боевых действий, более 7 тысяч человек с инвалидностью, а также более 13 тысяч членов семей погибших.

Как сообщалось, в Харьковской области презентовали программы поддержки ветеранов. При содействии Харьковской областной военной администрации в общине провели выездную встречу в рамках акции "Забота рядом".