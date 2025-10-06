Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 жовтня найбільше постраждали Новобаварський і Шевченківський райони міста

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Новобаварському районі сталися пожежі та руйнування на території одного з об’єктів. У Шевченківському горів автомобіль.

Також пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, гаражі та легкові автівки.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, медики та піротехнічні служби ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків. По місту запустили близько 15 безпілотниками.