20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 23:00

Россияне в Харькове повредили более 500 зданий, являющихся культурными достопримечательностями

03 октября 2025, 23:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе повреждено более 750 зданий. При этом более 500 из них являются объектами культурного наследия

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Архитектор урбанист, соучредитель ОО "Платформа урбанистического развития", член Национального союза архитекторов Украины Виктор Дворников рассказал, что проблема оценки состояния исторических сооружений. По его словам, не всегда комиссии, состоящие из представителей коммунальных служб, могут отличить старые трещины от старых.

"Опыт показывает: если в центре происходит прилет, в радиусе 300-400 м почти все здания получают трещины или деформации", - отметил Дворников.

По словам эксперта, самый исторический ареал города — от Центрального парка до Гимназической набережной. Там почти все архитектурные памятки имеют следы разрушений.

Напомним, ранее урбанист объяснял, что здание Харьковской областной военной администрации на площади Свободы нельзя сносить. Ее можно только реставрировать, поскольку это культурный памятник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы архитектура Харьковская область
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
"За 200 гривен в час": ведущая Леся Никитюк рассказала, как семья помогает ей с сыном
03 октября 2025, 23:30
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »