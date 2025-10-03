Фото из открытых источников

В городе повреждено более 750 зданий. При этом более 500 из них являются объектами культурного наследия

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Архитектор урбанист, соучредитель ОО "Платформа урбанистического развития", член Национального союза архитекторов Украины Виктор Дворников рассказал, что проблема оценки состояния исторических сооружений. По его словам, не всегда комиссии, состоящие из представителей коммунальных служб, могут отличить старые трещины от старых.

"Опыт показывает: если в центре происходит прилет, в радиусе 300-400 м почти все здания получают трещины или деформации", - отметил Дворников.

По словам эксперта, самый исторический ареал города — от Центрального парка до Гимназической набережной. Там почти все архитектурные памятки имеют следы разрушений.

Напомним, ранее урбанист объяснял, что здание Харьковской областной военной администрации на площади Свободы нельзя сносить. Ее можно только реставрировать, поскольку это культурный памятник.