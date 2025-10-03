20:20  03 жовтня
03 жовтня 2025, 23:00

Росіяни в Харкові пошкодили понад 500 будівель, які є культурними пам'ятками

03 жовтня 2025, 23:00
Фото з відкритих джерел
У місті пошкоджено загалом понад 750 будівель. При цьому понад 500 з них є об'єктами культурної спадщини

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Архітектор урбаніст, співзасновник ГО "Платформа урбаністичного розвитку", член Національної спілки архітекторів України Віктор Дворніков розповів, що проблемою є оцінка стану історичних споруд. За його словами, не завжди комісії, які складаються з представників комунальних служб, можуть відрізнити старі тріщини від старих.

"Досвід показує: якщо в центрі стається приліт, у радіусі 300–400 м майже всі будівлі отримують тріщини чи деформації", — зазначив Дворніков.

За словами експерта, найбільше історичний ареал міста — від Центрального парку до Гімназійної набережної. Там майже всі архітектурні пам'ятки мають сліди руйнувань.

Нагадаємо, раніше урбаніст пояснював, що будівлю Харківської обласної військової адміністрації на площі Свободи не можна зносити. Її можна лише реставрувати, оскільки це культурна пам'ятка.

03 жовтня 2025
