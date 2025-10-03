Будівлю Харківської ОВА не можна зносити: архітектор пояснив причину

Фото: Думка

Будівля Харківської обласної військової адміністрації на площі Свободи є пам'яткою архітектури та частиною культурної спадщини міста, тому її можна лише реставрувати, а не перебудовувати чи зносити

Про це в інтерв’ю виданню "Думка" розповів харківський архітектор, урбаніст та співзасновник ГО "Платформа урбаністичного розвитку" Віктор Дворніков.

Він наголосив, що закон дозволяє лише реставраційні роботи, зокрема консервацію, і будь-яке перебудовування чи знесення суперечить чинному законодавству.

Дворніков зазначив, що споруда викликає дискусії через радянське минуле, але підкреслив, що її унікальні декоративні елементи мають українські орнаменти та локальні мотиви. Архітектор додав, що відмова від цього шару історії призведе до втрати значної частини культурної спадщини Харкова.

За його словами, відновлення ХОВА має відбуватися з повагою до спадщини, адже будівля є важливим символом як для площі Свободи, так і для всього міста.

