Фото: ГСЧС

В Харькове произошел пожар. Во время тушения пламени спасатели помогли животному

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове спасатели тушили пожар в квартире. Во время тушения пламени они спасли кота. Животное эвакуировали из горящего дома и тем самым уберегли четырехлапому жизнь.

Отмечается, что котик был в тяжелом состоянии. Однако спасатели оказали ему неотложную помощь.

Напомним, в Киеве волонтеры Kyiv Animal Rescue Group спасли по меньшей мере семь кошек после ракетного удара по многоэтажному зданию в Соломенском районе. Одно из животных получило контузию в результате удара врага: у нее шла кровь изо рта, поэтому ее госпитализировали в ветеринарную клинику.