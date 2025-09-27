00:50  26 сентября
27 сентября 2025, 13:20

В Харькове спасатели спасли кота из пожара

27 сентября 2025, 13:20
Фото: ГСЧС
В Харькове произошел пожар. Во время тушения пламени спасатели помогли животному

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове спасатели тушили пожар в квартире. Во время тушения пламени они спасли кота. Животное эвакуировали из горящего дома и тем самым уберегли четырехлапому жизнь.

Отмечается, что котик был в тяжелом состоянии. Однако спасатели оказали ему неотложную помощь.

Напомним, в Киеве волонтеры Kyiv Animal Rescue Group спасли по меньшей мере семь кошек после ракетного удара по многоэтажному зданию в Соломенском районе. Одно из животных получило контузию в результате удара врага: у нее шла кровь изо рта, поэтому ее госпитализировали в ветеринарную клинику.

животные пожар Харьковская область
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
