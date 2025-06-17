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В Киеве на местах ударов окупантов находят и спасают животных. По меньшей мере семь кошек спасли волонтеры после ночной атаки россиян

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Волонтеры Kyiv Animal Rescue Group спасли по меньшей мере семь кошек после ракетного удара по многоэтажному зданию в Соломенском районе. Одно из животных в результате атаки россиян получило контузию: у нее шла кровь изо рта, поэтому ее госпитализировали в ветеринарную клинику.

Остальные коты находятся "в удовлетворительном состоянии". По словам спасателя Михаила Сторожука, они уже сбились со счета, сколько кошек спасли. Люди оставляют заявки, животных спасают и возвращают хозяевам. Некоторые хозяева уже воссоединились со своими домашними питомцами.

Напомним, в ночь на 17 июня российская армия атаковала Киев. В ГСЧС сообщали, что всего в столице погибли 14 человек и 177 жителей получили ранения. При этом спасательные работы в городе продолжаются.