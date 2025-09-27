Фото: ДСНС

У Харкові сталась пожежа. Під час гасіння полум'я рятувальники допомогли тварині

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові рятувальники гасили пожежу у квартирі. Під час гасіння полум'я вони врятували кота. Тварину евакуювали з будинку, який горів, і тим самим вберегли чотирилапому життя.

Зазначається, що котик був у важкому стані. Проте рятувальники надали йому невідкладну допомогу.

Нагадаємо, у Києві волонтери Kyiv Animal Rescue Group врятували щонайменше сім котів після ракетного удару по багатоповерховому будинку в Солом'янському районі. Одна з тварин отримала контузію внаслідок удару ворога: в неї йшла кров з рота, тому її госпіталізували до ветеринарної клініки.