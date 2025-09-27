У Харкові рятувальники врятували кота з пожежі
У Харкові сталась пожежа. Під час гасіння полум'я рятувальники допомогли тварині
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Харкові рятувальники гасили пожежу у квартирі. Під час гасіння полум'я вони врятували кота. Тварину евакуювали з будинку, який горів, і тим самим вберегли чотирилапому життя.
Зазначається, що котик був у важкому стані. Проте рятувальники надали йому невідкладну допомогу.
Нагадаємо, у Києві волонтери Kyiv Animal Rescue Group врятували щонайменше сім котів після ракетного удару по багатоповерховому будинку в Солом'янському районі. Одна з тварин отримала контузію внаслідок удару ворога: в неї йшла кров з рота, тому її госпіталізували до ветеринарної клініки.
