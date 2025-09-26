00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 21:35

Удар по Харкову: внаслідок атаки дронів є постраждалі

26 вересня 2025, 21:35
Фото: прокуратура
Увечері 26 вересня росіяни завдали удар по Харкову. Безпілотник влучив у магазин

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що російський дрон влучив у дах меблевого магазину в Київському районі міста. Внаслідок ворожої атаки одна жінка зазнала вибухового поранення, ще троє жінок отримали гостру реакцію на стрес.

Попередньо, росіяни застосували безпілотник "Молнія".

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російські дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині. Внаслідок атаки знеструмлені кілька населених пунктів.

26 вересня 2025
07 серпня 2025
