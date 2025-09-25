12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 18:37

У Харкові засудили фаната РФ, який виправдовував росіян

25 вересня 2025, 18:37
Ілюстративне фото
Житель Харкова був визнаний винним у виправдуванні збройної агресії РФ. Також виявилось, що він незаконно зберігав зброю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За матеріалами справи, чоловік публікував у соціальних мережах дописи, в яких він виправдовував агресію РФ проти України. Зокрема, він писав, що нібито "скоро українців не залишиться і буде нема кого"звільняти".

У січні 2025 року він у соцмережах доводив, що місто обстрілюють нібито українські військові, а не росіяни. Також захисників він називав фашистам. Під час обшуку у нього знайшли реактивний протитанковий гранатомет, приставлений до ліжка. На підлозі, у кріслі та на столі були розкидані патрони.

На суді він визнав провину. За його словами, його цивільна дружина виїхала за межі України, він проживав один і не мав чим зайнятися, тому через самотність почав спілкування у соцмережах, нібито не усвідомлюючи наскільки шкідливими є його дії. При цьому про зброю він нібито не пам'ятає, коли саме і що купував.

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, але згодом вирішили призначити покарання саме у вигляді волі.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".

пропаганда суд Харків
